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बच्चों का विवाद:भोपर शाहपुर में बच्चों का विवाद, एक महिला सहित 6 घायल

महवा2 घंटे पहले
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थाना इलाके के भापर शाहपुर गांव में बीती रात्रि बच्चों ही बच्चों में हुआ आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच पथराव की घटना घटित हो गई। जिसमें एक महिला सहित आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बच्चों के बीच में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें एक महिला पिंकी जाटव सहित उसके परिवार की बालिका भावना जाटव, सचिन जाटव, लाल सिंह जाटव सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार शहर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी है।

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