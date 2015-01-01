पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

केंद्रों का किया निरीक्षण:ई मित्र केंद्रों का किया निरीक्षण, ओवर चार्जिंग पर होगी कार्रवाई

महवा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग दौसा के निर्देश पर प्रोग्रामर भारत शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने विभिन्न ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की। प्रोग्रामर भारत शर्मा ने बताया कि विगत कई महीनों से पालनहार योजना व अन्य मूल जाति प्रमाण पत्र ओवरचार्जिंग तथा कई ईमित्र पर रेट लिस्ट ना लगी होने और बैनर ना लगे होने की शिकायत आ रही थी जिस पर गुरुवार को एसीपी साहब के आदेशों पर अवस्थी ईमित्र सेन्टर कियोस्क धारक प्रदीप अवस्थी, महवा ईमित्र सेन्टर के संचालक गोपाल खंडेलवाल सहित दर्जनों ईमित्र पर टीम ने कार्यवाही की और आवश्यक पेनल्टी के लिए अभिशंसा की। शर्मा ने बताया कि ओवर चार्जिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई मित्र संचालकों को अपने मूल दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही वर्तमान में चल रहे कोविड 19 के दौरान मास्क व सेनिटाइजर का उपयोग करने के भी निर्देश दिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें