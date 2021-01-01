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अतिक्रमण:बालाहेड़ी में पुलिस चौकी के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमण

महवा5 घंटे पहले
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  • पूर्व सरपंच ने दर्ज कराया नामजद केस

ग्राम पंचायत बालाहेड़ी में पुलिस चौकी के लिए आवंटित हुई भूमि पर भी कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया गया। जिसे लेकर पूर्व सरपंच ने पुलिस थाने में उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।पूर्व सरपंच रामफूल मीणा रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत बालाहेडी के राजस्व गांव हासिलपुर में पुलिस चौकी के लिए आवंटित भूमि खसरा 30 रकबा 18 एयर पर कमलेश मीना, विक्रम व सौरव मीना व अन्य चार पांच व्यक्तियों ने हरे पेड़ों को काट लिया व यहां लगे पुलिस चौकी के उखाड़ कर ले गए। यहां चारदीवारी के लिए डाले गए 12 ट्रॉली पत्थरों को रात को भरकर गगवाना ले गए। यह भूमि बालाहेडी कस्बे के मेन बस स्टैंड व राजकीय सीनियर विद्यालय के सामने है, जिस पर इन लोगों ने कब्जा करने की नियत से लकड़ी का खोखा रखकर चाय की दुकान खोल ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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