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अभियान:नेशनल हाईवे के दोनों ओर से हटेगा अतिक्रमण, 23 से शुरू होगा सात दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान

महवाएक घंटा पहले
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  • एसडीएम ने डीएसपी को अभियान के दौरान व्यापक पुलिस इंतजाम कराने के निर्देश दिए

राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर ग्राम टीकरी जाफरान से ग्राम समलेटी तक किए गए अस्थाई अतिक्रमण को पुलिस की मौजूदगी में हटाया जाएगा। 23 से 28 नवंबर तक चलने वाले सात दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर एसडीएम ने पुलिस उपाधीक्षक को व्यापक पुलिस इंतजाम मुहैया कराने को निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कार्य कर रही महवा भरतपुर एक्सप्रेस वे लिमिटेड के अधिकारियों ने एसडीएम को सौपे गए सात दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान के पत्र में बताया कि ग्राम टीकरी जाफरान से ग्राम समलेटी तक रोड सीमा के दोनों और राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सर्विस लेन व नाले पर अस्थायी अतिक्रमण स्थानीय लोगो द्वारा किया गया है। जिनको उनके द्वारा मोखिक व लिखित नोटिस भी दे चुके है। लेकिन अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग -21 पर दुर्घटनाओं का हर समय अंदेशा बना रहता है ओर यही क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना का प्रमुख कारण है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार महवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अस्थाई व स्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही को लेकर 23 से 28 तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों और से अतिक्रमण हटाया जा सके। उन्होंने एसडीएम से अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस व प्रशासनिक बल उपलब्ध कराने की मांग की जिस पर एसडीएम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर डीएसपी शंकर लाल मीणा को अभियान के दौरान व्यापक पुलिस इंतजाम मुहैया कराने के निर्देश जारी किए है।

रेलवे के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियाें की पेंशन संबंधी शिकायताें के हल के लिए अदालत 15 दिसंबर काे

उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के अंतर्गत सेवानिवृत्त एव मृत रेल कर्मचारियाें की पेंशन संबंधी शिकायताें के निपटारे के लिए अगले माह 15 दिसंबर काे पेंशन-अदालत का आयाेजन किया जाएगा। जयपुर में हाेने वाली पेंशन अदालत में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं ताे इसके लिए संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी व मृत कर्मचारियाें के अाश्रिताें काे 27 नवंबर तक मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय में दाे प्रतियाें में पूर्ण विवरण सहित निर्धारित प्राेफार्मा में आवेदन करना हाेगा। पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन, परिवार पेंशन व समापन भुगतान से संबंधित शिकायताें काे समाधान किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन अदालत वर्चुअल हाेगी या ऑफ लाइन, इस बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।

प्रार्थना पत्र में संबंधित कर्मचारी का पूरा नाम व पिता का नाम, पदनाम, स्टेशन, विभाग, सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि, पीपीओ संख्या, पूरा पता व टेलीफाेन नंबर, शिकायत का वितरण, वाट्सएप माेबाइल नंबर की सूचना देनी हाेगी। साथ ही लिफाफे पर बड़े अक्षराें में “पेंशन अदालत दिसंबर 2020’’ लिखना हाेगा। पेंशन अदालत में जयपुर मंडल के अंतर्गत जयपुर से रेवाड़ी, जयपुर से फुलेरा-मदार, जयपुर से सीकर-चूरू-लाेहारू व जयपुर से सवाई माधाेपुर तक के कमर्चारी/अाश्रित पेंशन संबंधी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गाैरतलब है कि पेंशन अदालत के मद्देनजर अावेदन 27 नवंबर तक मांगे गए हैं, इससे प्राप्त अावेदन की छंटनी कर पेंशन अदालत में माैके पर ही समाधान करना अासान हाे।

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