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उपाधि:गीत प्रकाश गुलपाड़िया को मिली पीएचडी की उपाधि

महवा2 घंटे पहले
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उपखंड क्षेत्र के ग्राम अमोलक नगर निवासी गीत प्रकाश गुलपाड़िया पुत्र रतन चंद्र शर्मा एडवोकेट ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के जयपुर परिसर से संस्कृत साहित्य शास्त्र विषय में पंड्या नरेंद्र कांत शास्त्री विरचित काव्य त्रिवेणी ग्रहस्थ साहित्य शास्त्रीय तन्नाम मनुशीलनम विषय पर शोध कार्य करते हुए डॉ हरीश चंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। गुलपाड़िया वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। पीएचडी उपाधि के लिए डॉक्टर गीत प्रकाश को विश्व विद्यालय परिवार एवं महवा के ब्राह्मण समाज द्वारा बधाई दी गई है।

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