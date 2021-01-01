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चोरी से पशुपालक परेशान:महवा: भैंस चोरी की घटनाओं से पशुपालक परेशान

महवा5 घंटे पहले
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पुलिस की निष्क्रियता के चलते उपखंड क्षेत्र में बीते दिनों में भैंस चोरी की अनेक घटनाएं घटित हो चुकी है, जिनमें लगातार इजाफा हो रहा है। जिससे पशुपालक और किसान खासे परेशान हैं।जानकारी के अनुसार महवा क्षेत्र के रामगढ़, खावदा और पावटा गांव में भैंस चोरी की वारदातें बीते दिनों में घटित हो चुकी हैं। जिसमें उनकी आधा दर्जन से अधिक भैंसे चोरी हो चुकी है। जिनमें से अधिकांश लोगों द्वारा इसकी सूचना भी पुलिस को दी जा चुकी है, हालांकि पुलिस द्वारा गिरोह की तलाश में जुटे होने की बात कही जा रही है लेकिन अभी तक भैंस चोर गिरोह का सुराग नहीं लग पा रहा।

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