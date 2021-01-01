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हथकढ़ शराब नष्ट:महवा: आबकारी विभाग ने 100 लीटर हथकढ़ शराब नष्ट की

महवा2 घंटे पहले
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आबकारी विभाग की टीम ने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जने को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त की है। जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आबकारी सीआई महेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उपखंड क्षेत्र के पाली, रामगढ़, गुर्जर मोहल्ला में हो रहे अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापामार कार्रवाई की है। जहां रौतहडिया से बच्चू सिंह को देसी शराब के 23 पव्वो के साथ गिरफ्तार किया है। वही रामगढ़ गांव से 20 देसी शराब के पव्वे जब्त किए हैं। जबकि आरोपी भरत सिंह मौके से फरार हो गया। धौलखेडा गांव में 100 लीटर हथकढ़ शराब के वास को आबकारी विभाग की टीम के द्वारा नष्ट किया गया है। वहीं अन्य जगहों पर भी छापामार कार्रवाई की गई लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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