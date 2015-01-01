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विवाह उत्सव:तुलसी व सालिगराम विवाह उत्सव मनाया

महवा5 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय के पुराना हॉस्पिटल रोड स्थित श्री सीताराम जी के मंदिर में तुलसी व सालिगराम विवाह का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर माता तुलसी व भगवान सालिगराम के रिपेप्सन में सभी ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। समारोह में महिलाओं ने मंगल गीत गाये। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया। भजन संध्या में बजाज परिवार सहित मन्दिर से जुड़े भक्त, श्री श्याम सखा सेवा समिति के सभी सदस्य भजनों पर झूम उठे। इस दौरान श्री सीताराम मन्दिर अध्यक्ष भोला बजाज, श्याम सखा सेवा समिति के अध्यक्ष रामबाबू गोयल, दीपक शर्मा, सन्तोष शर्मा, कन्हैया शर्मा, समिति के पूर्व अध्यक्ष नीरज बंसल, गणेश टूडीयाना, सतीश बंसल, अशोक बंसल, मनोज बंसल मौजूद थे। सीताराम मन्दिर के पुजारी हजारीलाल ने बताया कि उत्सव के दौरान कोरोना गाइड लाइन का विशेष ध्यान रखा गया।

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