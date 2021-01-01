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हादसा:बाइक को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई बेकाबू कार, 5 घायल

महवा5 घंटे पहले
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  • मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर कानपुर लौट रहे थे

गांव कमालपुरा स्थित नेशनल हाईवे 21 पर बाइक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिससे कार में सवार पांच लोग घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, हाईवे एंबुलेंस और 108 एंबुलेंस की सहायता से उन्हें महवा के अस्पताल में भर्ती करवाया है। दो गंभीर घायल श्रेयांश और जीत सिंह को जयपुर रेफर किया गया है। जबकि राहुल कुमार, सार्थक त्रिवेदी और हिमांशु का उपचार महवा के अस्पताल में जारी है। सभी घायल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के किदवई नगर निवासी हैं। सड़क हादसे में घायल सभी यात्री मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर वापस कानपुर लौट रहे थे।

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