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आम रास्ते में कीचड़:आम रास्ते में कीचड़ से निकलना हुआ दुश्वार

मलारना डूंगर2 घंटे पहले
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तहसील के दिवाड़ा गांव में आम रास्ता में हो रहे कीचड़ से राहगीरों सहित वाहन चालकों का निकलना दुश्वार हो रहा है। स्कूल के पास आम रास्ता में हो रहे कीचड़ के कारण आए दिन दुपहिया वाहन चालक एवं राहगीर फिसल कर चोटिल होते हैं।इस मार्ग से प्रतिदिन मंदिर एवं घरेलू कार्यों के लिए दर्जनों लोग गुजरते हैं। इसके अलावा इस रास्ते से दिवाड़ा से उपखंड मुख्यालय पर आने वाले अनेक राहगीर एवं दुपहिया वाहन चालक भी गुजरते हैं,कीचड़ के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके अलावा बीमारी फैलने की आशंका भी बनी रहती है।

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