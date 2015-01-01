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लज्जा भंग करने का मामला:लज्जा भंग कर जेवर ले जाने का आरोप

मलारना डूंगर3 घंटे पहले
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पीलवा नदी गांव के दो पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ परस्पर मारपीट लज्जा भंग करने सहित जेवर चुरा ले जाने का मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया है । एक पक्ष की पीड़िता ने बताया की उनके बाड़ा में आकर मुस्तकीम बबूल काटने लगा उसने मना किया तो मुस्तकीम गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। उसकी आवाज सुनकर देवरानी आई तो मुस्तकीम सहित ईशान, मतलूब, मोहसिन, फिरोज, फिरदोस आदि ने उसके वे देवरानी के साथ मारपीट की। जाते-जाते आरोपी गले से सोने की चेन भी चुरा ले गए इसी के साथ कपड़े फाड़ कर आरोपियों ने लज्जा भी भंग कर दी। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की पीड़िता ने भी पुलिस को बताया कि वह अपने बाड़े में काम कर रही थी।तभी एक राय होकर कलाम, वाजिद, साजिद, जावेद, जानू, मोजम आदि हाथों में लाठी डंडे लेकर आए तथा गाली गलौज कर मारपीट कर लज्जा भंग कर दी । आवाज सुनकर मेरी सास आई तो आरोपियों ने सास के के साथ मारपीट की। आरोपी जाते-जाते सोने के बुंदे,मंगलसूत्र, चेन आदि भी चुरा ले गए।

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