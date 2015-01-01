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ट्रेनों के संचालन की मांग:पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की मांग

मलारना डूंगर3 घंटे पहले
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क्षेत्र के अनेक लोगों ने गुरुवार को मलारना रेल्वे स्टेशन मास्टर द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कोटा के नाम ज्ञापन सौंपकर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करवाने की मांग की है। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव अकरम बुनियाद के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने रेल प्रबंधक को बताया कि पिछले सात माह से अधिक समय से कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मलारना स्टेशन पर ठहराव होने वाली पैसेंजर ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में मलारना स्टेशन सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन के निजी साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में आमजन की परेशानी एवं हितों को दृष्टिगत रखते हुए मलारना स्टेशन पर ठहराव होने वाली पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करवाया जाए।

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