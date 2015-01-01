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बैठक आयोजित:आधार कार्ड सीडिंग के लिए बैठक में चर्चा

मलारना डूंगरएक घंटा पहले
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  • रसद डीलरों की बैठक आयोजित

कस्बे के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शुक्रवार को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की त्वरित एवं सफल क्रियान्वयन के लिए उप जिला कलक्टर रघुनाथ खटीक की अध्यक्षता में रसद डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार किशन मुरारी मीना, प्रवर्तन निरीक्षक प्रहलाद मीना सहित मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के रसद डीलर मौजूद थे।

इस अवसर पर उप जिला कलेक्टर ने रसद डीलरों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द से जल्द सीडिंग करने पर बल दिया। प्रवर्तन निरीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी अपने राशन कार्ड को रसद डीलर या ईमित्र पर जाकर निशुल्क आधार से सीडिंग करवाएं अन्यथा अगले माह से उन्हें योजना से मिलने वाले गेहूं से वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि रसद डीलर घर घर जाकर इस कार्य को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने लाभार्थियों से भी सहयोग करने का आग्रह किया है। इसके अलावा पंच सरपंच से भी आग्रह किया गया है कि अपने क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा सूची के लाभार्थियों को इसके लिए प्रेरित करें।

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