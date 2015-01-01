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चोरी:बहतेड़ में ट्रांसफार्मर से सामान चोरी

मलारना डूंगर4 घंटे पहले
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बहतेड़ गांव में विगत रात अज्ञात चोर बिजली के ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चुरा कर ले गए। ग्रामीण जब उधर से गुजरे तो देखा कि ईदगाह के पास लगे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जमीन पर पडा़ हुआ था तथा उसमें से अज्ञात चोर सामान पार कर ले गए। सरपंच राधेश्याम ने बिजली निगम अधिकारियों से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने का आग्रह किया है।

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