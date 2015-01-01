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बिजली फाल्ट रिपेयर टीम नहीं:मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में बिजली फाल्ट रिपेयर टीम नहीं

मलारना डूंगर4 घंटे पहले
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  • 35 किलोमीटर दूर से आती है टीम

मलाना डूंगर क्षेत्र में विद्युत निगम की फाल्ट रिपेयर टीम नहीं होने से फाल्ट निकालने का काम प्रभावित हो रहा है। मलारना डूंगर, बाढ़ बिच्छीदोना, सांकड़ा भाड़ौती, भारजा एवं मलारना चौड़ में विद्युत निगम के जी एस एस संचालित हो रहे हैं। जिनसे उन्तीस फीडरों द्वारा 100 से अधिक गांव ढाणी कस्बों में बारह से अधिक घरेलू, कृषि एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है। बिजली आपूर्ति के लिए लगी बिजली की लाइनों में कभी तकनीकी तो कभी आंधी बरसात या अन्य कारणों से फाल्ट आता रहता है। फाल्ट सही करने के लिए बौली एवं मलारना डूंगर क्षेत्र में मात्र एक एफ आर टी है। जो बौली में रहती है। मलारना क्षेत्र में फाल्ट आने पर बौली से एफ आर टी बुलानी पड़ती है या वैकल्पिक व्यवस्था पड़ती है। कई बार एक पार्टी टीम अन्य क्षेत्र में कार्यरत होने पर स्थानीय कारकों को काफी समय तक टीम का इंतजार करना पड़ता है।क्या होगा फायदायदि मलारना डूंगर में एफआरटी उपलब्ध हो जाए तो क्षेत्र के लाइनों में आने वाला फाल्ट कम समय में सही किया जा सकेगा जिससे बिजली आपूर्ति भी कम समय के लिए ही बाधित होगी 35 किलोमीटर दूर से फाल्ट रिपेयर टीम बुलाने से समय काफी लगता है। कम समय में फाल्ट निकलने से उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुविधा मुहैया सकेगी। एफ आर टी में एक गाड़ी सहित संसाधन एवं कार्मिक तैनात रहते हैं।एफआरटी की सख्त आवश्यकता^ जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड बौली के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा का कहना है कि बौली मलारना डूंगर क्षेत्र में मात्र एक एफ आर टी है। जिस पर कार्यभार की अधिकता रहती है। एफआरटी की सख्त आवश्यकता है, जिससे कम समय में फाल्ट निकाल सकें।

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