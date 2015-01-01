पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शपथ:पंच सरपंच व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ली शपथ

मलारना डूंगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर गुरुवार को कोविड-19 संबंधी पंच सरपंच सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली। इस अवसर पर उप जिला कलेक्टर रघुनाथ खटीक तहसीलदार किशन मुरारी मीणा सरपंच जाहिद खान सहित मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। पंच सरपंच सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली। उप जिला कलेक्टर ने सभी से नो मास्क नो एंट्री का पालन करना स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का फिलहाल वैक्सीन नहीं आया ऐसे में वर्तमान दौर में बचाव ही उपचार है। इसी प्रकार तहसीलदार किशन मुरारी मीणा में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर बैनर लगाने, दो गज की दूरी तथा मास्क लगाकर रहने की बात कही।गंगापुर सिटी शहर में आज 3 घंटे रहेगा पावर कटगंगापुर सिटी| शहर में 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को 3 घंटे पावर कट रहेगा। 132 केवी से जुड़े 11 केवी नसियां कॉलोनी फीडर पर दीवाली मेंटीनेंस कार्य के चलते सुबह 9 से 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके चलते हिंगोटिया रोड, पंप हाउस, नसियां कॉलोनी, कीरपाड़ा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें