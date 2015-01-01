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बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान:अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान

मलारना डूंगर4 घंटे पहले
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इन दिनों क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि बिजली आपूर्ति शुरू कब होगी कब बन्द कोई निर्धारित समय नहीं है क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली गुल होना आम बात हो गई है । अघोषित बिजली कटौती के कारण बिजली आधारित लघु उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। आसपास के गांव से आने वाले ग्रामीणों को चक्की, स्पेलर, फोटोस्टेट की दुकान पर काम होने पर बिजली गुल हो जाने पर काफी समय तक का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा इन दिनों खरीफ की फसल में सिंचाई का काम भी चल रहा है। कई बार बीच में बिजली गुल हो जाने से किसानों का काफी समय बिजली के इंतजार में ही बर्बाद हो जाता है।इस बारे में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 132kv भाड़ौती के सहायक अभियंता सुरेश मीना का कहना है कि क्षमता से अधिक भार होने के कारण एक फीडर को बंद करना पड़ता है।

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