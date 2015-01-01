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कोरोना से जंग:चांदसेन अस्पताल में 24 सैंपल लिए

मालपुरा3 घंटे पहले
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डिग्गी थाना क्षेत्र के चांदसेन गांव के अस्पताल में गुरुवार को कोविड19 जांच दल ने 24 सैंपल संग्रहित किए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मालपुरा बीसीएमएचओ के जांच दल के कार्मिकों द्वारा लिए सभी सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया। बीसीएमएचओ डॉ. संजीव चौधरी ने बताया कि चांदसेन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. रेणु मीणा के निर्देशन मेल नर्स सीताराम धोबी, राजेंद्र सैनी, नोरतमल, कमल सैनी निर्मल दास सहित अन्य कार्मिकों ने 24 सैंपल लिए।

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