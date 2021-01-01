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अवैध बजरी परिवहन:अवैध बजरी परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त, दो चालकों को जेल भेजा, एक फरार

मालपुरा5 घंटे पहले
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पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीते दो दिनों में बजरी भर कर ले जाते तीन ट्रेक्टरों को जब्त किया। गिरफ्तार दो चालकों को न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेजा गया जबकि एक चालक फरार है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार व एसपी टोंक तथा एएसपी मालपुरा व डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते थाना इंचार्ज एएसआई मदन लाल ने गश्त के दौरान पीनणी ग्राम के पास दो ट्रैक्टरों को बजरी भर कर परिवहन करते जब्त किया। पुलिस जाप्ते में शामिल जवानों ने मुस्तैदी बरतते हुए दोनों ट्रेक्टरों के चालकों लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविंद नारायण मीणा निवासी पीनणी व गजानंद पुत्र रामदेव गुर्जर निवासी पीनणी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेजा गया। इसी प्रकार मंगलवार की देर रात हैडकांस्टेबल अमरसिंह ने मय जाप्ते के गश्त के दौरा अजमेर रोड कॉलेज मोड के पास एक ट्रैक्टर को बजरी परिवहन करते जब्त कर मामला दर्ज किया। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया।

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