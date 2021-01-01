पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक में बालिका शिक्षा पर जोर:राजपूत समाज की बैठक में बालिका शिक्षा पर जोर

मालपुरा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

श्री राजपूत सभा तहसील शाखा मालपुरा के तत्वावधान में राजपूत समाज की बैठक ग्राम धोली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता धनसिंह राजावत ने की व मुख्य अतिथि हर्षाकंवर सोडा थे। बैठक में मुख्य रूप से समाज विकास व बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर सामाजिक विकास का संकल्प किया गया। इस अवसर पर लोकेंद्रप्रताप सिंह , भंवर सिंह , चंद्रवीर सिंह , भवानी सिंह , राजेंद्र सिंह , विष्णुप्रताप सिंह, विक्रम सिंह , मोहब्बत सिंह , दातार सिंह , हनुमान सिंह व हिम्मत सिंह तथा मूल सिंह प्रेमसिंह सहित बडी संख्या में राजपूत सरदार उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser