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चौकाने वाले परिणाम:मालपुरा में एक निर्विरोध व दो लॉटरी से जीते, इस बार 35 में से 17 निर्दलीय पार्षद चुने

मालपुरा7 घंटे पहले
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नगर पालिका चुनाव की मतगणना रविवार को कड़ी सुरक्षा में शांति पूर्ण संपन्न हुई। मतगणना में चौकाने वाले परिणाम सामने आए। शहर के 35 वार्डों में से 17 में निर्दलीय पार्षद विजयी हुए है। पालिका में निर्दलीय पार्षदों की इतनी बडी संख्या इतिहास में पहले कभी नहीं रही। वहीं इस बार कई दिग्गजों को पराजय का सामना करना पड़ा है। हांलाकि निवर्तमान चेयरमैन आशानामा ने एक बार फिर भाजपा के गढ़ में सेंध लगा कर जीत हांसिंल की वे तीसरी बार पार्षद बनी है।

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