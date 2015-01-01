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दो पक्षों में चली लाठियां:दो पक्षों में चली लाठियां, सात घायल, दो गिरफ्तार

मालपुरा2 घंटे पहले
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डिग्गी थाना इलाके भीपुर गांव में शनिवार सुबह गाय बांधने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। जिससे छोटे से भीपुर गांव में सुबह सुबह कोहराम मच गया। लाठी भटा जंग में चार महिलाओं व एक बच्चे सहित सात जने घायल हो गए। जिन्हें मौके पर पहुंचे डिग्गी के प्रशिक्षु डीएसपी हर्षित शर्मा व पुलिस जाब्ते ने एंबुलेंस से डिग्गी अस्पताल पहुंचाया जहां से हालत गंभीर होने पर एक जने को रेफर किया गया। डिग्गी थाने में प्रशिक्षु डीएसपी हर्षित शर्मा ने बताया कि भीपुर गांव के जुगल नट व पहलवान गुर्जर के बीच गाय बांधने के मामले में पहले कहासुनी हुई तथा बाद में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई जिससे जुगल नट व पहलवान गुर्जर लहूलुहान हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे डिग्गी पुलिस जाब्ते ने घायलों को डिग्गी थाने पहुंचाया जहां से चिकित्सकों ने पहलवान गुर्जर की हालत खराब होने के कारण इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। प्रशिक्षु डीएसपी हर्षित शर्मा ने बताया कि जुगल नट के पक्ष के जुगल व एक लड़की चोटिल हुए जबकि पहलवान गुर्जर पक्ष के पहलवान सहित उनकी पत्नी व दो लड़कियां व एक बच्चा घायल हुआ है। उन्होंने बताया कि जुगल नट व पहलवान के भाई ने एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में मामले दर्ज कराए है। डिग्गी पुलिस ने मामले दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दो जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई का पता चलने पर दोनो पक्षो के अन्य लोग गायब हो गए। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है ।

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