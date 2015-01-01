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राहत:मालपुरा कस्बे में रात नौ बजे तक बाजार खुलेंगे

मालपुरा2 घंटे पहले
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त्योहारी सीजन को देखते हुए नागरिकों व दुकानदारों को राहत देते हुए उपखंड प्रशासन ने मालपुरा बाजार खोलने का समय शाम शात बजे से बढ़ा कर रात नौ बजे तक कर दिया है तथा मंगलवार को भी अन्य दिनों की तरह बाजार खोलने की स्वीकृति जारी की गई है। एसडीएम डॉ. राकेश कुमार मीणा के इस आदेश से मालपुरा उपखंड वासियों को राहत मिली है। अभी तक कोविड19 की एडवाइजरी के तहत मालपुरा बाजार सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खोलने व मंगलवार को पूर्ण रूप से बंद रखा जा रहा था।

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