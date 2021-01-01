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अवैध मायका खनन:चरागाह में अवैध ब्लास्टिंग कर मायका खनन कर बेचने ले जा रही पिकअप जब्त, छह के खिलाफ मामला दर्ज

मालपुरा5 घंटे पहले
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लांबाहरिसिंह पुलिस ने अवैध खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुलगांव की चरागाह भूमि पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर मायका का खनन कर ले जाते वाहन पिकअप को जब्त किया तथा मौके पर पड़े मिले मायका के दो ढेर जब्त कर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में तथा पुलिस अधीक्षक टोंक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मालपुरा तथा डीएसपी मालपुरा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान गुड़गांव के चरागाह भूमि पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर षडयंत्र पूर्वक फर्जी रावन्ना के माध्यम से मायका खनन कर वाहन में भर गुपचुप तरीके से केकड़ी अजमेर इलाके में बेचने के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अवैध रूप से खनन कर ले जाते एक पिकअप को जब्त किया है। मायका के बड़े मिले दो ढेर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार अवैध मायका खनन का धंधा मजदूरों के सहयोग से भानु प्रताप सिंह वह मोती नाथ द्वारा फर्जी कागजों से षडयंत्र पूर्वक किया जा रहा था। पुलिस ने भानुप्रताप व मोतिनाथ सहित पांच छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

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