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सत्संग का आयोजन:घाटी गांव में सत्संग का हुआ आयोजन

मालपुरा7 घंटे पहले
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मालपुरा तहसील के घाटी गांव में सतगुरु रामपाल महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें सुरेश दास ने बताया कि सत्संग में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सत्संग के दौरान लोगों को प्रसादी बांटी गई। इस मौके पर लेखराज, सुरेश, दिनेश, सुशीला, वंदना, मीरा सहित सैंकड़ों लोग उपस्थित थे।

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