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झगड़ा करने पर दो गिरफ्तार:जमानत पर छूटते ही झगड़ा करने पर दो गिरफ्तार

मालपुरा5 घंटे पहले
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मालपुरा थाना पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में अगल अलग कार्रवाई करते हुए चार जनों को गिरफ्तार किया है। हेडकांस्टेबल भारत सिंह ने बताया कि ज्योति मार्केट में दो दिन पूर्व दुकान के मामले में झगडा करने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत पर छूटते ही वापस बुधवार को उसी मामले में आपस में लड़ाई झगड़ा कर बाजार में अशांति फैला रहे थे सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने मोहम्मद हुसेन पुत्र छोटू खां व बसीर पुत्र रमजानी देशवाली को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। इसी प्रकार थाने के बाहर अज्ञात कारणों से आपस में झगडा कर रहे लक्ष्मण पुत्र रिद्धकरण जाट निवासी पारली व राजाराम पुत्र रामसिंह जाट निवासी मूंगीथला को गिरफ्तार किया है।

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