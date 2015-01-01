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दो पक्ष भिड़े:परिवार के दो पक्ष भिड़े, 7 घायल, 2 महिलाएं रेफर

मालपुरा2 दिन पहले
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तिलांजू गांव निवासी एक ही परिवार के दो पक्षों में नाली निकासी के मामले को लेकर उपजा विवाद मारपीट में बदल गया। छीतर गुर्जर व पन्ना लाल गुर्जर के परिवार के बीच सोमवार की रात को शुरू हुई माथापच्ची मंगलवार को सुबह मारपीट में बदल गई जिससे महिलाओं सहित सात जने घायल हो गए। दो महिलाओं मनभरदेवी व सीता देवी की हालत ज्यादा खराब होने के कारण मालपुरा अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। थानाधिकारी गोपाल सिंह नाथावत ने बताया कि पन्नालाल गुर्जर की ओर से रिपोर्ट पेश कर छीतर व उनके परिवार जनों द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। जबकी छीतर गुर्जर की ओर से अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। छीतर के पक्ष के चार लोग घायल हुए है । मंगलवार सुबह तिलांजू में मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहंुची तथा घायलों को अस्पताल पहंुचाया। थानाधिकारीने बताया कि मामला में हेडकांस्टेबल रंगलाल द्वारा अनुसंधान जारी है।

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