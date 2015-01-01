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आत्महत्या:गुरुदयालपुरा के बाडे़ में महिला फांसी के फंदे पर लटकी मिली

मालपुरा3 घंटे पहले
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गुरूदयालपुरा निवासी एक महिला लाडा देवी पत्नी नंदा जाट ने अपने मकान के पास स्थित बाडे में बने कमरे के एंगल पर रस्सी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली।दोपहर करीब दो-तीन बने सूचना मिलने पर डिग्गी थाने के प्रशिक्षु डीएसपी हर्षित शर्मा मय पुलिस जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंचे जहां से शव को उतार कर पीएम करा परिजनों को सौंपा। डिग्गी थाने के प्रशिक्षु डीएसपी हर्षित शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूंछताछ में महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई गई। मृतका के घर के पास ही बाडा है जिसमें एक कमरा बना हुआ है उसमें लगी एंगल पर रस्सी का फंदा बांध कर महिला लटकी मिली। जानकारी दोपहर करीब साढे बारह एक बजे के आस पास लगी।

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