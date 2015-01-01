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कार्यक्रम का आयोजन:खुले में शौच से मुक्त गांव कार्यक्रम शुरू

मंडरायलएक घंटा पहले
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  • नायब तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

नीति आयोग भारत सरकार की ओर ये चयनित जिला करौली मंडरायल खंड में एनएसई फाउंडेशन व प्लान इंडिया संस्था के मार्गदर्शन में प्रयत्न संस्था की ओर से शिक्षा व वॉश के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत विश्व शौचालय के उपलक्ष्य में संस्थाओं की ओर से आयोजित खुले में शौच से मुक्त गांव व कोविड-19 विषय पर प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी कन्हैया लाल शर्मा व नायब तहसीलदार प्रकाश चंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम के दौरान 14 ग्राम पंचायत के 47 गांवों में विभिन्न माध्यम से पेयजल, स्वच्छता व कोविड - 19 पर जानकारी देकर जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जिला स्तरीय व स्थानीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन, प्लान इंडिया के मैनेजर व प्रयत्न संस्था के परियोजना समन्वयक की ओर से किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग व संस्थाओं के प्रायमूव और सूजन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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