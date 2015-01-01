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तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन:गदेखार जल परियोजना स्वीकृति कराने के लिए मासलपुर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन

करौली16 मिनट पहले
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  • कांग्रेस की पूर्व जिला महासचिव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दिया धरना

मासलपुर की गदेखार जल परियोजना स्वीकृत कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मासलपुर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया व कांग्रेस की पूर्व जिला महासचिव अनीता मीना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम मासलपुर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस की पूर्व जिला महासचिव अनीता मीना ने बताया कि मासलपुर तहसील के गांवों में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, कुंआ सूखे पड़े है, हैंडपंपों में भी पानी नहीं है। सिंचाई की समस्या के चलते जमीन बंजर पड़ी है। पशु पक्षियों को भी पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे हालात में मासलपुर तहसील के गांवों में भूजल स्तर बढाने व पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए काफी सालों से ग्रामीणों द्वारा गदेखार जल परियोजना को स्वीकृत कराने की मांग की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर कार्यवाही नहीं हो रही है। पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को पलायन के लिए विवश होना पड़ रहा है उन्‍होंने बताया कि इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।कांग्रेस की जिला महासचिव ने बताया कि गदेखार जल परियोजना स्वीकृत कराने को लेकर आश्वासन मिलता है लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है इस मामले में पूर्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है उन्‍होंने बताया कि मासलपुर तहसील के गांवों में सिंचाई की समस्या वनी हुई है उन्‍होंने बताया कि आज ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन कर धरना दिया गया है अगर मार्च माह तक गदेखार परियोजना के लिए बजट स्वीकृत नहीं किया गया तो उन्हें आन्दोलन के लिए विवश होना पडेगा।इस अवसर पर आयोजित धरने में पूर्व पंचायत समिति सदस्य शिंभूदयाल मीना, बनवारी मीना, रामखिलाड़ी तमोली, समय सिंह मीना, शिव सिंह, उमेश,चकोल्या, शशिकांत मीना, सौनू मीना, रामलखन मीना सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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