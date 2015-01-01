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निर्देश:पोषण वाटिकाओं को विकसित करने के निर्देश

मासलपुर2 घंटे पहले
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मासलपुर सैक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों की गुरुवार को मासलपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेक्टर सुपरवाइजर लक्ष्मणसिंह चौधरी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थापित पोषण वाटिकाओं को विकसित करने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है। बैठक में पात्र परिवारों को पोषाहार वितरण करने के साथ रिकॉर्ड का संधारण करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि पोषाहार वितरण में लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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