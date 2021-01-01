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तबादला:प्रधानाचार्य का तबादला, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

मासलपुर5 घंटे पहले
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मासलपुर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावली के प्रधानाचार्य इंद्राज मीणा का तबादला किए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों व छात्रों ने विद्यालय की तालाबंदी कर विरोध जताया है वहीं आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत सरपंच मोहन सिंह,चकोल्या मीणा, रामदयाल मीणा, लाखन सिंह मीणा, हेमसिंह मीणा सहित गांव के ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावली में पदस्थापित प्रधानाचार्य ने अपने कार्यकाल के दौरान विद्यालय की दशा ही बदल दी। इसके बावजूद विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्राज मीणा का तबादला करने से आक्रोशित लोगों व छात्रों ने विद्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर दी है, छात्रों को स्कूल नहीं भेजने की बात कही है। मासलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावली में प्रधानाचार्य के तबादले से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कि गई विद्यालय में तालाबंदी की सूचना पर करौली से माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी भरत लाल मीणा विद्यालय पहुंचे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया, लेकिन ग्रामीण प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं होने तक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजने की बात पर अड़ गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं होगा वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं हुआ तो ग्रामीणों द्वारा विद्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा।

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