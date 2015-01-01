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समस्या से मिलेगी निजात:चैनपुर में पंचायत के ग्रामीणों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात

मासलपुर4 घंटे पहले
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मासलपुर तहसील के चैनपुर में पानी की समस्या से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरपंच रामकेशी मीना ने गांव में बस स्टैण्ड व स्कूल के सामने नलकूप स्थापित कराए हैं। गांव की अथाई पर टंकी का निर्माण भी कराया है। इससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। ग्राम पंचायत चैनपुर सरपंच प्रतिनिधि समय सिंह मीना ने बताया कि चैनपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत की जा रही थी, इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर गांव में नलकूप लगाए गए हैं। चैनपुर बस स्टैंड पर सभी ग्रामीणों के साथ यात्रियों को जलापूर्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बस स्टैंड पर बड़ी मशीन से पानी की बोरिंग कराई गई है।

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