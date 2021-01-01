पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्लाटिक मुक्त भारत अभियान शुरु:प्लाटिक थैलियों का उपयोग नहीं करने के लिए किया प्रेरित

मोर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दाबडदुंबा के टोपा गांव में नेहरू युवा मण्डल की और से प्लाटिक मुक्त भारत अभियान का शुरु किया। इसके तहत टोंक के युवा अधिकारी हितेश कुमार, आंगनबाडी कार्यकर्ता शांति देवी जांगिड़ आदि ने ग्रामीणों को प्लाटिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करने तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। साथ ही आस पास पडे कूडे कचरे को एकत्रित कर जलाने तथा कूडादान में डालने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर ब्लॉक समन्वयक जगदीश लाल दरोगा, मण्डल अध्यक्ष नरेंद्र जांगिड, उपाध्यक्ष मनोज जाट, जीतराम जाट, शिवराज जाट, प्रहलाद बैरवा, अर्पिता जाट, अंजलि जाट, दुर्गा जाट आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser