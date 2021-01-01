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वर्ल्ड कैंसर डे:राजस्थान में हर साल 1 लाख से ज्यादा नए मरीज, इनमें 50% को सिर्फ ओरल और ब्रेस्ट कैंसर

जयपुर2 घंटे पहले
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राजस्थान में सबसे ज्यादा ओरल और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज सामने आ रहे है। ओरल कैंसर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तंबाकू और स्मोकिंग है। - Dainik Bhaskar
राजस्थान में सबसे ज्यादा ओरल और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज सामने आ रहे है। ओरल कैंसर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तंबाकू और स्मोकिंग है।
  • राजस्थान के कुल कैंसर मरीजों में सर्वाधिक 40 फीसदी जयपुर के हैं

राजस्थान में कैंसर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में हर साल 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 50% मरीज ओरल कैंसर (मुंह, गले और खाने की नली), लंग्स, ब्रेस्ट और बच्चेदानी के कैंसर से जुड़े मामले होते हैं। कैंसर की चपेट में आने वालों में पुरुषों से ज्यादा महिला मरीज हैं।

जयपुर की फैसिलिटी ऑफ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप जसूजा ने बताया कि राजस्थान में कैंसर मरीजों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। यहां हर साल एक लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या सामने आ रही है। इनमें से अकेले जयपुर के ही 40% मरीज होते हैं।

डॉ. संदीप जसूजा ने बताया कि अस्पताल में मरीज अक्सर तीसरी स्टेज के बाद ही पहुंच रहा है, इसके कारण उनके बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों के अध्ययन में ये पाया गया है कि लगभग 70% तक लोग कैंसर को तब डिटेक्ट कर पाते हैं, जब वो तीसरी या चौथी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस बीमारी को गंभीरता से लेकर और कोई भी छोटी-मोटी समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाकर जांच जरूर करवानी चाहिए।

80 फीसदी होती है बचने की संभावना
जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड डॉ. हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि अगर मरीज पहली और दूसरी स्टेज में ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो उसके बचने की 80 फीसदी से ज्यादा संभावनाए रहती हैं, जबकि तीसरी और चौथी स्टेज में आने वाले मरीजों के बचने की संभावना 20 फीसदी से भी कम रह जाती है। उन्होंने बताया कि आज राजस्थान में कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू, सिगरेट है और यही कारण है कि ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा पुरुष मरीज आ रहे हैं। वहीं महिला मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी में कैंसर होने की संख्या सबसे अधिक सामने आ रही है। ये संख्या हर साल लगभग 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे कॉमन
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे कॉमन कैंसर बन गया है। पिछले 20 साल से फेफड़े का कैंसर सबसे कॉमन था, लेकिन अब यह दूसरे पायदान पर है। WHO के कैंसर एक्सपर्ट आन्द्रे इलबावी कहते हैं, 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के दुनिया में 23 लाख मामले सामने आए जो कुल मामलों का 12 फीसदी है। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे ज्यादा मामले इसी के हैं। हर साल 4 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड कैंसर डे के पहले WHO ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे पायदान पर कोलोरेक्टल कैंसर है।

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