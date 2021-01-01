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सफाई की मुहिम:10% साफ हुआ तालकटोरा; एक महीने में फिर से झिलमिलाएगा

जयपुर2 घंटे पहले
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तालकटोरा सफाई शुरू हो चुकी है। 10 फीसदी गंदगी हटा दी गई है। भास्कर के मुद्दा उठाने के बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी। आखिरकार इसकी सफाई की मुहिम शुरू हुई। इस बारे में आरटीडीसी के एक्सईएन जितेंद्र जोशी का कहना है कि अभी तालकटोरा से जलकुंभी निकालने का काम चल रहा है। अब तक 10 फीसदी तक सफाई हो चुकी है।

इस काम में अभी 50-60 लोग लगे हुए हैं। तालकटोरा से पूरी जलकुंभी निकालने में अभी पूरा एक माह और लगेगा। इसके बाद मलबे का स्केनिंग करवाई जाएगा, ताकि यह कितनी मात्रा में है यह इसका आंकलन हो सके, फिर ड्रेजिंग मशीन से मलबा निकालने का काम शुरू किया जाएगा। सबकुछ ठीक रहा तो ताल कटोरा में दोबारा पानी झिलमिला उठेगा।

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