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हायर एजु-टेंशन:10 शिक्षण संस्थानों के पास बिल्डिंग ही नहीं, कमरों में कैद हुए सरकारी कॉलेज और विवि

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: अर्पित शर्मा
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  • नुकसान छात्रों का हो रहा, न कोर्स बढ़ पा रहा और ना ही सीटें

हाल ही में लॉ यूनिवर्सिटी को कैंपस शुरू करने के लिए सरकार ने आरयू की एक बिल्डिंग देने का आदेश जारी किया है। राजधानी में उच्च शिक्षा के ऐसे 10 से अधिक संस्थान हैं जिनके पास सालों से अपनी बिल्डिंग नहीं है। इनमें राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी शामिल हैं। हालत यह है कि संस्थान या तो किराए पर हैं या स्कूलों के कमरों में सिमट गए हैं। इस पूरी कवायद में सबसे अधिक नुकसान छात्रों का हो रहा है। ऐसे में ना कोर्स बढ़ पा रहे हैं और ना ही ना सीटें।

इस सेशन से एनआईटी उत्तराखंड शिफ्ट
एनआईटी उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से 2018 से एमएनआईटी में चल रहा था। इसी सेशन से उत्तराखंड में शिफ्ट हुआ है। 622 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। टीचर्स भी यहीं थे।
8 साल से ट्रिपलआईटी भी यहीं चल रहा है
ट्रिपलआईटी कोटा 2013 से जयपुर एमएनआईटी में चल रहा है। बीटेक में 600 स्टूडेंट हैं। प्रशासन का कहना है कि कोटा में बिल्डिंग बन रही है। डेढ़ साल बाद शिफ्ट होगा।

लॉ यूनिवर्सिटीज के पास भी अपनी जगह नहीं

  • लॉ यूनिवर्सिटी को पहले सरकार ने जमवारामगढ़ फिर आरयू की बिल्डिंग देने का आदेश जारी किया। अभी तक कैंपस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू करने के साथ ही 88 कॉलेजों को एफिलिएशन देने पर काम कर रही है।
  • राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी से करीब 100 कॉलेजों को मान्यता है और 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 3 साल के बाद भी संस्थान के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। शिक्षा संकुल में ही यूनिवर्सिटी का ऑफिस है।
  • हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के पास भी स्थाई कैंपस नहीं है। फिलहाल खासाकोठी में अस्थाई कैंपस चल रहा है।
  • कॉलेज स्कूलों की बिल्डिंगों में
  • किशनपोल में शहर के पहले राजकीय गर्ल्स कॉलेज में दूसरा सेशन शुरू हो गया। लेकिन बिल्डिंग नहीं है। यह कॉलेज राजकीय स्कूल में 8 कमरों में संचालित किया जा रहा है। वह भी 12:30 बजे शुरू होता है।

^कॉलेजों के लिए जमीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव भेज रखे हैं। वहीं यूनिवर्सिटीज को एक बार अस्थाई कैंपस में सुचारू करके जमीन और बिल्डिंग का काम तेजी से करवाएंगे।

- भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री

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