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अनुमति का वायरस:शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, मंजूरी लेने 400 लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे

जयपुरएक घंटा पहले
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शनिवार-रविवार की छुट्‌टी होने के कारण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट-एसडीएम ऑफिस पहुंच गए लोग
  • सांगानेर एसडीएम कार्यालय में बंद करना पड़ा चैनल गेट
  • ऑनलाइन अनुमति की प्रक्रिया नहीं होने से हो रही है लोगों को परेशानी

एक तरफ जहां शादी समारोह में सरकार की ओर से 100 लोगों के आमंत्रित करने की अनुमति है। वहीं, जिला प्रशासन से शादी की अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट शुक्रवार को 400 से अधिक लोग एकत्रित हो गए। लोगों के एकत्रित होने से प्रशासन की आंखों के सामने ही सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं।

वहीं, सांगानेर एसडीएम कार्यालय में 300 से अधिक लोग एकत्रित हो गए। लोगों को रोकने के लिए एसडीएम कार्यालय के चैनल गेट को ही बंद करना पड़ा। अभी दोनों की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम शहर व सांगानेर एसडीएम और आमेर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है।

शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण भी शुक्रवार को लोग बड़ी संख्या में अनुमति लेने के लिए पहुंचे। एसडीएम सांगानेर घनश्याम शर्मा ने बताया कि अत्याधिक आवेदनों को देखते हुए लोगों को हाथों हाथ अनुमति दे रहे हैं ताकि लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़े।

पहले सावे पर ही 1000 से अधिक आवेदन
कोरोना काल के बावजूद 3 दिन में 1000 से अधिक अनुमति के लिए आवेदन आए। अधिकतर आवेदन देवउठनी एकादशी के दिन होने वाली शादियों के हैं। इसके बाद होने वाली शादियों के आवेदन आना बाकी है।
पांच लाख लोगों का इधर से उधर होना तय: 25 नवंबर से शादियां शुरू हो रही हैं और अगले एक महीने में आठ बड़े 8 सावे हैं। इनमें पांच से सात हजार शादियों होंगी। अनुमान है कि इस अवधि में करीब 5 लाख लोग इधर से उधर होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आवाजाही को रोका नहीं गया तो स्थितियां और भी खराब हो सकती है।

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