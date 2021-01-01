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रेल बजट में राजस्थान:नई लाइनों के लिए 106% ज्यादा प्रावधान, यात्री सुविधाओं पर 8% कम खर्च होगा

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: प्रवीण धींगरा
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  • 3 हजार 972 करोड़ रुपए का बजट दिया, पिछली बार से 891 करोड़ रुपए कम दिए गए

राजस्थान में कार्यरत उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन को इस साल 3 हजार 972 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें सर्वाधिक पैसा 260 करोड़ रुपए नई रेल लाइन बिछाने पर खर्च किया जाएगा। यात्री सुविधाओं में होने वाले खर्च में कटौती कर दी गई है। पिछले साल से 13.50 करोड़ रुपए कम खर्च किए जाएंगे।

राजस्थान में मौजूदा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए होने वाले आमान परिवर्तन, दोहरीकरण व यातायात सुविधाओं में सुधार व विस्तार के लिए भी फंड में भारी कटौती की गई है। दरअसल, दो दिन पहले आम बजट पेश होने के बाद बुधवार को को संसद में रेलवे ने अपना हिसाब-किताब पेश किया। इसमें जोनवार बजट आवंटन का ब्यौरा दिया गया है। उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 4 हजार 864 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार यह 891 करोड़ रुपए कम दिए गए हैं।

भास्कर नॉलेज; किस काम पर अब कम रुपया होगा खर्च

  • नई लाइनें: इस बार 134 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे।
  • आमान परिवर्तन : 56 फीसदी बजट कम, 182 करोड़ की जगह 80 करोड़।
  • दोहरी लाइन : 30 फीसदी कम, 10 करोड़ की जगह 7 करोड़ दिए।
  • यात्री सुविधाएं : 160 करोड़ पिछले साल, इस बार 146 करोड़ यानी 14 करोड़ कम।

बजट में प्रदेश के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं

1. रेवाड़ी में 9 हजार हॉर्स पॉवर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का डिपो बनाया जाएगा। लागत 290 करोड़ रुपए तय की गई है। 2. खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की योजना मंजूर की गई है। लागत करीब 200 करोड़ रुपए आएगी। इस साल 10 लाख खर्च करने का प्रावधान। 3. रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा 174 किमी नई लाइन की लागत 1320 करोड़ है। अब तक 110 करोड़ खर्च हुए हैं। इस साल 1 हजार का प्रावधान। 4. अजमेर-कोटा (नसीराबाद-कालिंद्री) 145 किलोमीटर रेल लाइन की लागत 821 करोड़ रुपए है। अब तक 75 लाख खर्च हुए है, इस साल 1 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। 5. 752 किलोमीटर लंबी नई डबल लाइन भी बनेगी : देश में रेलवे की आधुनिक व एकमात्र टेस्टिंग ट्रेक जोधपुर मंडल के गुढा-थथाना मीठड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच बनाई जा रही है। 178 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए इस साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 6. भटिंडा से समदड़ी तक 752 किलोमीटर डबल लाइन प्रोजेक्ट को बजट में शामिल किया, यह 7 हजार 522 करोड़ की लागत से तैयार होना है। इस साल 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 7. अजमेर-चितौड़ 186 किमी डबल लाइन प्रोजेक्ट 1 हजार 860 करोड़ रुपए में पूरा होना है। फिलहाल 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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