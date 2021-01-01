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वेतन बढ़ाने की मांग:108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारियों की एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठे धरने पर, ओवर टाइम का पैसा दोगुना देने की भी मांग

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर अपनी मांगो लेकर विरोध जताने पहुंचे 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर अपनी मांगो लेकर विरोध जताने पहुंचे 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी।

राज्य में कॉन्ट्रेक्ट पर कार्यरत 6 हजार 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और ओवरटाइम का अतिरिक्त पैसा दिलाने की मांग को लेकर कर्मचारियों से जुड़ी यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना दिया। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावात ने बताया कि सरकार और प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मजबूरन धरना देना पड़ रहा है।

शेखावत ने बताया कि पिछले साल मार्च में हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी करके 108 और 104 एंबुलेंस पर कार्यरत कर्मचारियों (ड्राइवर और कंपाउंडर) का वेतन 20 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन सरकार ने आज दिन तक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की। जबकि इस मामले में कर्मचारियों के संगठन की ओर से कई बार ज्ञापन देकर निवेदन भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग कर्मचारियों की डयूटी आॅवर्स 8 घंटे के ही हो। इससे ज्यादा समय लेने पर कर्मचािरयों को ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से करा जाए।

शेखावत ने बताया कि ओवरटाइम के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 4 नवंबर को पत्र भी जारी किया था, लेकिन इसे आज दिन तक लागू नहीं हुआ। उन्होने बताया कि बीते तीन दिन पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक को पत्र देकर मांगों पर विचार करने के लिए कहा गया, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन धरना देना पड़ रहा है।

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