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जहरीली शराब पर बड़ी कार्रवाई:1.1 लाख लीटर वॉश नष्ट, 47 लोग गिरफ्तार, 200 भट्टियां नष्ट की गईं

जयपुर3 घंटे पहले
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  • 16 जिलों में एक साथ स्ट्राइक

जहरीली शराब पर दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद पुलिस और आबकारी विभाग हरकत में आए हैं। रविवार को छुट्टी के दिन पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में जहरीली शराब के कारोबारियों पर छापे मारकर 1.1 लाख लीटर से ज्यादा वॉश नष्ट किया। प्रदेश के करीब आधे जिलों में एक साथ स्ट्राइक की गई। 200 जहरीली शराब की भट्टियां तोड़ी गईं।

47 लोग गिरफ्तार किए गए। बता दें कि भास्कर ने रविवार को प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार का खुलासा किया था। वहीं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आबकारी और पुलिस विभाग काे दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा : 38,500 ली. वॉश नष्ट, 105 भट्टियां तोड़ीं। भीलवाड़ा : 23,000 ली. वॉश नष्ट, 72 भट्टियां तोड़ीं। धौलपुर : 5 हजार लीटर वॉश नष्ट, 6 भट्टियां हटाईं। झुंझुनूं : 3500 लीटर से ज्यादा वॉश नष्ट कर दी गई। चित्तौड़गढ़ : 1800 लीटर वॉश और 9 भट्टियां नष्ट। पाली : 1500, जयपुर ग्रा.: 600, उदयपुर : 300 ली. वॉश नष्ट

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