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  • 14 Congress MLAs Failed In Bodies Test, 6 Of Them Sachin Pilot Supporters, Failed To Form Congress Board In Their Areas, Now Manipulations With Independents In Many Places

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अलार्मिंग सिग्नल:निकायों के टेस्ट में कांग्रेस के 14 विधायक फेल, इनमें से 6 सचिन पायलट समर्थक,अपने इलाकों में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में नाकाम, अब कई जगह निर्दलीयों के सहारे जोड़तोड़

जयपुर3 घंटे पहले
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  • रघु शर्मा,अशोक चांदना को छोड़ किसी मंत्री के इलाके में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला
  • कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी बराबर,यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष घोघरा के इलाके डूंगरपुर में हारी कांग्रेस, बीजेपी का बोर्ड

प्रदेश के 90 शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद अब सत्ताधारी पार्टी में मंत्री—विधायकों की परफॉर्मेंस का भी आकलन शुरु हो गए हैं। 2 मंत्रियों और 6 विधायकों के इलाकों को छोड़ किसी के इलाके में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना है। 14 कांग्रेस विधायक और 3 मंत्री निकाय के टेस्ट में फेल हो गए हैं, इनमें 6 सचिन पायलट समर्थक विधायक भी हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके में कांग्रेस बीजेपी बराबरी पर हैं और निर्दलीयों के सहयोग से बोर्ड बनेगा। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा के क्षेत्र डूंगरपुर नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड बन गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दोनों अपने इलाकों में कांग्रेस के बोर्ड नहीं बनवा पाए हैं।

रघु शर्मा और अशोक चांदना के इलाकों में कांग्रेस का बोर्ड, केवल ये दोनों मंत्री पास
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी और सरवाड़ नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बन गया है, लेकिन अजमेर जिला मुख्यालय की नगर निगम में कांग्रेस की करारी हार हुई है। खेल मंत्री अशोक चांदना पास, नैनवा में कांग्रेस का बोर्ड बना

भाटी, शाले मोहम्मद, सुखराम बिश्नोई, महेंद्र चौधरी के इलाकों में निर्दलीय निर्णायक

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के क्षेत्र की देशनोक नगरपालिका में निर्दलीय निर्णायक हैं, यहां 25 वार्ड में से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्म्द के क्षेत्र पोकरण नगरपालिका में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है,यहां निर्दलीय निर्णायक है। 25 वार्ड में से 10 बीजेपी, 9 कांग्रेस और 6 निर्दलीयों ने जीते हैं। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के क्षेत्र की सांचौर नगरपालिका में कांग्रेस—बीजेपी का बराबर स्कोर है, निर्दलीय निर्णायक हैं। सांचौर में कांग्रेस बीजेपी 16—16 सीट जीते हैं, 3 निर्दलीय जिधर जाएंगे उसका बोर्ड बन जाएगा। सरकारी उपमुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के क्षेत्र की कुचामन सिटी नगरपालिका में कांग्रेस बहुमत से दूर है, यहां निर्दलीयों के हाथ सत्ता की चाबी रहेगी। 45 वार्ड में से 20 पर कांग्रेस,18 पर बीजेपी और 7 पर निर्दलीय जीते है।

कांग्रेस के 14 विधायक फेल, इन विधायकों के इलाकों में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना, इनमें से 6 सचिन पायलट समर्थक

14 कांग्रेस विधायक निकाय चुनावों में फेल साबित हुए हैं और इनके इलाकों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। इनमें 6 सचिन पायलट समर्थक विधायक भी हैं। प्रशांत बैरवा के क्षेत्र निवाई में एनसीपी का बोर्ड बना है। सीकर और झुंझुनू जिलों में निर्दलीय हावी हैं इसलिए जिले के ज्यादातर विधायक फेल हुए हैं। जेपी चंदेलिया, डॉ जितेंद सिंह, राजेंद्र गुढा के क्षेत्रों में निर्दलीयों का बोलबाला है। हाकम अली के क्षेत्र फतेहपुर और रामगढ शेखावाटी, दीपेन्द्र सिह शेखावत के क्षेत्र श्रीमाधोपुर और परसराम मोरदिया के क्षेत्र की लोसल नगरपालिका में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और यहां निर्दलीयों को साथ लेकर ही बोर्ड बनेगा।भीम विधायक सुदर्शन रावत के इलाके देवगढ में बीजेपी का बोर्ड बना है।

सचिन पायलट समर्थक 6 विधायक भी फेल
सचिन पायलट समर्थक 6 विधायक अपने इलाकों में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनवा सके। हरीश मीणा के इलाके में एक जगह बीजेपी, एक जगह निर्दलीय बोर्ड में ​हावी हैं। रामनिवास गावड़िया के इलाके परबतसर और राकेश पारीक के इलाकों में बीजेपी का बोर्ड बना है। पायलट समर्थक बृजेंद्र सिंह ओला के क्षेत्र में निर्दलीयों का बाहुल्य है। लाडनू विधायक पायलट समर्थक मुकेश भाकर के इलाके में भी निर्दलीय हावी हैं कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है।

6 कांग्रेस विधायक निकाय टेस्ट में पास,इनके क्षेत्र में कांग्रेस का बोर्ड बना
छह कांग्रेस विधायक निकाय के टेस्ट में पास हुए हैं और इनके इलाकों में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं। विजयपाल मिर्धा, भंवरलाल शर्मा,नरेन्द्र बुडानिया, राजेन्द्र विधुड़ी,अमित चाचान और रीटा चौधरी के इलाकों में कांग्रेस को बहुमत मिला है।

दो विधायक राजकुमार शर्मा और रामलाल मीणा एक में फेल एक में पास
राजकुमार शर्मा के इलाके की एक नगरपालिका नवलगढ में कांग्रेस का बोर्ड लेकिन मुकुंदगढ में निर्दलियों का सहारा लेना होगा। प्रतापगढ विधाायक रामलाल मीणा के इलाके की छोटी सादड़ी नगरपालिका में कांग्रेस लेकिन प्रतापगढ नगरपरिषद में बीजेपी का बोर्ड है।

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