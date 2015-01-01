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वारदात:सोने की सिल्ली देने का झांसा देकर ठगे 14.41 लाख रुपए

जयपुरएक घंटा पहले
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भांकरोटा इलाके में एक गिरोह द्वारा तीन लोगों को सोने की सिल्ली देने का झांसा देकर 14.41 लाख रुपए की ठगी करने का मामला आया है। इस संबंध में पीड़ित सिरसी रोड स्थित शिव सागर कॉलोनी निवासी अजीत यादव ने गुरुवार को आरोपी सुशांत व उसकी गैंग के खिलाफ भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पिछले साल दिसम्बर माह में सुशांत राय अपने साथ जयंत बर्मन, संतोष, मीनाक्षी, निर्मल राय, बेबी राय व राजदीप के साथ मिलकर मोबाइल में एक सोने की सिल्ली दिखाई। उसे बेचने का झांसा देकर अलग-अलग बहाने से 14.41 लाख रुपए हड़प लिए।

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