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धरोहर:उदयपुर से मेवाड़ का 1454 साल पुराना इतिहास देश के पहले म्यूजियम बायनियल का बनेगा हिस्सा, छाएगी फड़ चित्रकारी

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: प्रेरणा साहनी
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फड़ चित्रकारी। - Dainik Bhaskar
फड़ चित्रकारी।
  • बिहार दिवस पर 22 मार्च से देश के 12 म्यूजियम अपनी सभ्यता और संग्रह की कहानियां करेंगे प्रस्तुत
  • बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के सभी महाराणाओं की शौर्य गाथाएं दिखाई जाएंगी

बिहार दिवस के माैके पर 22 से 28 मार्च तक पटना के बिहार म्यूजियम में देश का पहला म्यूजियम बायनियल होगा। खास बात यह है कि उदयपुर के सिटी पैलेस से “क्राॅनिकलिंग मेवाड़ : हिस्ट्री थ्रू द आर्ट्स’ संग्रह के जरिए मेवाड़ का 1454 साल पुराना इतिहास भी इस म्यूजियम बायनियल का हिस्सा बनेगा।

इसमें जाे 10 चीजें वर्चुअली एग्जीबिट हाेंगी, उनमें सबसे खास 56 फीट लंबी और 5 फीट ऊंची फड़ चित्रकारी होगी, जिसके जरिए मेवाड़ के इतिहास, प्रमुख युद्ध व महत्वपूर्ण घटनाओं काे दिखाया गया है। मेवाड़ राजघराने द्वारा इस्तेमाल हाेने वाले ट्रांसपाेर्ट का संग्रह भी शामिल हाेगा जिसमें ताम जाम और महाजान पालकी है। कला संस्कृति विभाग की ओर से आयाेजित इस बायनियल में पटना के अलावा देश के 12 म्यूजियम अपनी सभ्यता व संग्रह की कहानियां प्रस्तुत करेंगे।

बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के सभी महाराणाओं की शौर्य गाथाएं दिखाई जाएंगी
बायनियल में उदयपुर के सिटी पैलेस से फड़ चित्रकारी के अलावा चांदी से बनी पारंपरिक आरती और छत्र, मेवाड़ के ऐतिहासिक किलाें और महलाें का स्केच व फाेटाे वर्चुअली दिखाए जाएंगे। म्यूजियम के एसाेसिएट क्यूरेटर हंसमुख सेठ ने बताया कि इस चित्रकारी में बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के सभी महाराणाओं और उनके शाैर्य की 1200 सालाें की गाथा दिखाई गई है। इसे भीलवाड़ा के कलाकार अभिषेक जाेशी ने बनाया है।

दो दिन तक म्यूजियम्स के भविष्य पर चर्चा होगी

म्यूजियम बायनियल में 23 और 24 मार्च काे दाे दिवसीय वर्चुअल काॅन्फ्रेंस भी हाेगी जिसमें फिजिकल, डिजिटल और एक्सपीरियंशियल स्तर पर म्यूजियम्स के भविष्य पर चर्चा हाेगी। काॅन्फ्रेंस में म्यूजियाेलाॅजी जगत के जाने माने ब्रिटिश आर्ट हिस्टाेरियन नील मैकग्रिगाॅर मुख्य वक्ता हाेंगे जिन्हाेंने घाटे में चल रहे ब्रिटिश म्यूजियम काे 2002 से 2015 में अपने कार्यकाल के दाैरान दुनिया का दूसरा सबसे लाेकप्रिय म्यूजियम बना दिया।

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