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निकाय चुनाव:भाजपा के 16 विधायकों ने बचाई अपने विधानसभा क्षेत्रों में साख

जयपुर2 घंटे पहले
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निकाय चुनाव में बीजेपी के करीब 24 विधायकाें के क्षेत्राें में चुनाव हुए है। इनमें से करीब आठ विधायकाें के क्षेत्र में उम्मीद अनुसार परफाेर्मेंस नहीं रही है। माना जा रहा है कि क्षेत्र में इनका का वर्चस्व और लाेकप्रियता का ग्राफ कम हाेता दिख रहा है। वहीं नाेखा से बिहारीलाल बिश्नोई भले ही कांग्रेस से नही लेकिन एनसीपी से खा मात खा गए है।

विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी की परफाेर्मेंस ठीक रही है। कैलाश मेघवाल के क्षेत्र में पार्टी काे अच्छी सफलता मिली है। जहाजपुर में गोपीचंद मीणा का भी कद बरकरार, गोपाल शर्मा खंडेलवाल का सियासी जादू बरक़रार रहा है। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने मायूस किया है। बूंदी में विधायक अशोक डोगरा का कद घटा है। विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी क्षेत्र में कमाल नहीं कर सकी।

विधायक ललित के भी वाेट घटे है। कपासन के विधायक अर्जुन जीनगर को मुश्किल से मिली जीत मिली। रतनगढ़ के अभिनेश महर्षी को करारी शिकस्त। संगरिया में गुरदीप सिंह को हार मिली। पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची फैल रहे। विधायक सुभाष पूनिया जीत के करीब तक आकर हारे । विधायक मोहन राम चौधरी का ग्राफ गिरा है।

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