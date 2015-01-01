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एलिवेटेड पर मौत का मोड़:4 साल में 17 हादसे, 17 मौतें; आखिर क्यों? रंबल स्ट्रिप 5 मिमी से घिसकर एक मिमी रह गईं; रफ्तार कैसे रुके?

जयपुरएक घंटा पहले
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स्पीड लिमिट की हिदायत इतनी छोटी कि दिखे ही नहीं
  • घुमाव पर ही सड़क की चाैड़ाई कम; स्पीड कंट्रोल से ही रुकेंगी मौतें

इमरान खान/उदय चौधरी. साेढाला एलिवेटेड राेड पर मौत का मोड़ फिर सवालों में है। एक्सपर्ट घुमाव पर संकरी सड़क को इंजीनियरिंग का खराब उदाहरण बताते हैं। खामी के बाद की विभागीय लापरवाही भी हादसों की जिम्मेदार है, जो रफ्तार को काबू करने में नाकाम है। इसी खतरनाक घुमाव पर शुक्रवार को 100 किमी प्रति घंटा रफ्तार से लग्जरी कार ने पैदल चल रहे युवक माडाराम काे राैंद दिया। इस एलिवेटेड पर यह पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी 4 साल में 17 हादसों में 17 मौतें हो चुकी हैं। 12 घायल भी हुए हैं। ऐसा क्यों होता है?

इसका जवाब जानने के लिए भास्कर एक्सपर्ट्स की टीम के साथ एक्सीडेंट पॉइंट पर पहुंचा। हैरान करने वाली बात थी कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बनाई गईं रंबल स्ट्रिप डेंजर जोन में बनी हैं, जो सरासर गलत है। एक्सपर्ट बताते हैं कि स्पीड ब्रेकर के लिए लगीं रंबल स्ट्रिप को मेंनटेन करने का ज्यादा खर्च भी नहीं है। साथ ही इंडियन राेड कांग्रेस (आईआरसी) के नियमाें की पूरी तरह पालना नहीं हाे रही। एक्सपर्ट्स ने बताया कि रंबल स्ट्रिप घुमाव के 100 मीटर पहले होनी चाहिए।

साथ ही इनकी ऊंचाई को भी ठीक किया जाना चाहिए ताकि गाड़ी निकलने पर वाइब्रेट हो और वाहन की स्पीड कम हो सके। शुक्रवार को भी तेज रफ्तार लग्जरी कार ने इसी मोड़ पर पैदल चल रहे युवक काे बुरी तरह राैंद दिया था।
भास्कर ऑन द स्पॉट; सड़क पर संयम नहीं, एक घंटे में 25 वाहन तेज रफ्तार मिले, सबसे तेज 74 किमी प्रति घंटा, मोड़ पर भी धीमे नहीं होते

रंबल स्ट्रिप ही डेंजर जोन में बनी है, जबकि इसे 100 मीटर पहले होना चाहिए; अजमेर राेड से शुरू हाेकर सोढाला तक जाने वाली इस एलिवेटेड की लम्बाई 2.5 किमी है। भास्कर ने माैके पर जाना कि स्टार्ट और एंड पॉइंट पर राेड की चाैड़ाई सही है, लेकिन कर्व पर चाैड़ाई कम है। हालांकि जेडीए यहां रोड इंजीनियरिंग खामी नकारता है, लेकिन रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरविंद आर्य ने बताया कि एलिवेटेड पर टर्निंग रेडियस पर चाैड़ाई कम है।

इस कारण वाहन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सीईजी के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वास कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर 1 घंटा रहे। इनके मुताबिक, स्पीड कम करने के लिए रंबल स्ट्रिप का एक सेट ही पहले लगा है, बाकी तीन सेट डेंजर जाेन में बनाए हुए हैं। चारों सेट 100 मीटर पहले होने चाहिए। मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये रंबल स्ट्रिप इतनी घिसकर 1 मिमी ही रह गई थीं। इससे यहां से निकलने वाली गाड़ी वाइब्रेट ही नहीं हाेती, स्पीड ब्रेक नहीं होंगी। ब्लाइंड स्पॉट पर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर भी उखड़े हुए हैं।

5 खामियां; जो सुधर सकती हैं

एस्फाल्टिक-थर्माेप्लास्टिक रंबल स्ट्रिप से आधी रह जाती है वाहनों की रफ्तार

  • किसी सड़क पर यदि गाड़ी की स्पीड कम करनी हाे ताे एस्फाल्टिक रंबल स्ट्रिप की माेटाई 15 से 25 मिमी माेटाई हाेनी चाहिए। इतनी माेटाई की रंबल स्ट्रिप पर 60 किमी प्रतिघंटा स्पीड से वाहन गुजरेगा ताे वाइब्रेशन के साथ स्पीड कम हाेगी।
  • सड़क के डेंजर जाेन से पहले यदि 300 मिलीमीटर चाैड़ी, 5 मिमी ऊंची थर्माेप्लास्टिक की बार मार्क के चार सेट में से पहला से 50 मीटर और बाकी के 30-30 मीटर दूरी पर बनाए जाएं ताे 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले वाहन की गति बार मार्क से गुजरने पर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा हाे जाएगी।
  • एलिवेटेड पर स्टार्ट और एंड पॉइंट पर ब्रेकर भी नहीं हैं। इन दाेनाें पॉइंट के साथ स्ट्रेट वाइड राेड पर ब्रेकर बनाए जाएं ताे भी स्पीड काे काफी हद तक कंट्राेल किया जा सकता है।
  • एलिवेटेड पर पैदल चलने की इजाजत नहीं हाेती, लेकिन पूरी एलिवेटेड पर ऐसा काेई वॉर्निंग साइन कहीं भी नहीं दिखा। एलिवेटेड के ऊपर बने वॉर्निंग साइन बाेर्ड भी साइज में काफी छोटे हैं।

- एसएस खंडेलवाल, एसाेसिएट डायरेक्टर और राेड इंजिनियरिंग के विशेषज्ञ, सीईजी

^एलिवेटेड रोड पर सभी वाहनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा व घुमाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निर्धारित है। ओवर स्पीड के मामले में दिन के समय रोजाना दो जवान स्पीड मीटर से चेकिंग करके 20 से 25 कार्रवाई कर रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग की खामी के कारण भी हादसे लगातार बढ़ रहे हैं।
- राहुल प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर

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