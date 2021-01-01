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राजस्थान के चौमूं का पहाड़ चोरी:सरकारी रिकाॅर्ड में 18.30 लाख टन चेजा पत्थर निकला, माैके पर करीब 1 कराेड़ टन का हो चुका अवैध खनन

जयपुर2 घंटे पहले
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30 किलोमीटर दूर चौमूं हाथनाैदा में खनन माफिया और सरकारी सिस्टम की मिलीभगत चरम पर है। - Dainik Bhaskar
30 किलोमीटर दूर चौमूं हाथनाैदा में खनन माफिया और सरकारी सिस्टम की मिलीभगत चरम पर है।
  • 100 फीट ऊंचे पहाड़ अब कई जगह 3 फीट से भी कम बचे, ढाई किमी की पहाड़ी पौन किमी में ही सिमटी, वजह सिर्फ और सिर्फ खनन माफिया

राज्य की सरकार जहां बैठती है, उससे महज 30 किलोमीटर दूर चौमूं हाथनाैदा में खनन माफिया और सरकारी सिस्टम की मिलीभगत चरम पर है। हालात ये हैं कि सौ-सौ फुट ऊंचे पहाड़ कई जगह 3 फुट से भी कम रह गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में करीब ढाई किमी की पहाड़ी हकीकत में पौन किमी तक सिमट चुकी है। यहां 1985 में खनन शुरू हुआ। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि अब तक यहां 18 लाख 30 हजार टन चेजा पत्थर निकाला है। मगर वास्तविकता ये है कि करीब एक करोड़ टन पत्थर गायब हो चुके हैं...फिर जिम्मेदारी आंखें बंद किए बैठे हैं।
इसलिए पकड़ से बाहर हैं माफिया

हाथनौदा की पहाड़ी में पिछले 35 साल से खनन पट्‌टे ट्रांसफर होते रहे। इसमें 2-2 से लेकर 4-4 बार खनन पट्‌टे ट्रांसफर हुए हैं। इसका मतलब ये कि खान का मालिक बदलता रहता है। ऐसे में नया मालिक यही तर्क देता है कि पुराने मालिक के कार्यकाल में अवैध खनन हुआ, और बच जाता है।

5 साल तक की सजा का नियम...पर सिर्फ कानून की किताबों में क्योंकि आज तक किसी को सजा ही नहीं

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 (3) के तहत अवैध खनन पर पांच वर्ष के कारावास, पांच लाख तक का दण्ड एवं अवैध खनन की 10 गुना रायल्टी राशि वसूल किए जाने का प्रावधान है। मगर आज तक किसी भी खनन माफिया को कोई सजा नहीं हुई, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं।

टोड़ी- हरमाड़ा की पहाड़ियां भी चोरी

टोड़ी- हरमाड़ा की पहाड़ियां लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी हैं। बेनाड़ और सरना डूंगर की पहाड़ियां भी अवैध खनन करके खत्म की जा चुकी हैं। दिल्ली बाईपास पर बिलोची की पहाड़ियां, कालावाड़ रोड़ और इसके आसपास की पहाड़ियां भी गायब हो चुकी हैं। दीपपुरा की पहाड़ी, बस्सी के आसपास क्षेत्र, जमवारामगढ़ सायवाड़ की पहाड़ियां भी अवैध खनन का शिकार हो चुकी हैं।

कारण ये कि, जिम्मेदार जागने को तैयार नहीं

खनन माफिया की मनमानी का सबसे बड़ा कारण है-जिम्मेदारों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस-प्रशासन और खनन विभाग अगर सतर्क रहते ताे वर्तमान राॅयल्टी स्लैब 33 रु. प्रतिटन के हिसाब से करीब 28 कराेड़ रुपए राॅयल्टी सरकार काे मिलती। वहीं, अगर जुर्माना किया हाेता ताे करीब 280 कराेड़ रुपए मिलने का अनुमान है।

इधर, भास्कर ने पूछा कि अब तक किसी को सजा क्यों नहीं हुई खान मंत्री प्रमोद भाया बोले-नई पॉलिसी में सीधे जेल होगी
प्रदेशभर में पहाड़ियाें साफ हाे रही है इन्हें राेकने के लिए आप क्या कर रहे है?
विजलेंस टीमें और अफसर शिकायताें पर अपना काम रहे हैं। मेरे पास जाे अब तक जितनी भी शिकायतें आई हैं। सब पर एक्शन हुआ है। इस तरह के अवैध खनन काे राेकने काे सिर्फ पाॅलिसी बनाकर राेका जा सकता है।
ऊपरी लेवल पर खनन राेकने की बात हाेती है लेकिन एक्जिक्यूट नहीं हाेता?
आधुनिक तकनीक से भी अवैध खनन राेकने के प्रावधान हो रहे हैं। ड्राेन से निगरानी करनी हाेगी। कंट्राेल रूम में रिपाेर्ट करनी पड़ेगी।
अवैध माइनिंग में अब तक जुर्माने हुए हैं लेकिन किसी को सजा नहीं हुई?
नई पाॅलिसी लागू हाेने के बाद इस तरह के मामले देखने काे नहीं मिलेंगे। अवैध खनन करने वालाें काे सीधे जेल जाना पड़ेगा।

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