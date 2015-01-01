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ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन:40 दिन में पेयजल कनेक्शन के लिए 1866 ऑनलाइन आवेदन

जयपुरएक घंटा पहले
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पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जगतपुरा जोन-1 में शुरू की गई ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन के लिए 40 दिन में 1866 लोगों ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है। वहीं इनमें से अब तक 415 उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी कर दिया गया है। 250 लोगों को डिमांड नोटिस दे दिया गया है।

खामियां रहने के कारण 266 आवेदन रिजेक्ट हो गए। जेईएन स्तर पर सबडिवीजन में 935 आवेदन पेंडिंग है, जिनकी स्क्रूटनी करना बाकी है। जबकि यहां पर 7000 से अधिक कनेक्शन होने है। पीएचईडी एक्सएन राजेश गुप्ता ने बताया की जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करा दिया उनको तत्काल कनेक्शन जारी कर दिया जाता है।

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