पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से:डाॅक्टर्स-नर्सेज से 21 गुना अधिक फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी को-वैक्सीन

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश में गुरुवार को वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले दिन रेवेन्यू अफसरों-कार्मिकों के टीके लगेंगे। इसके बाद पुलिस समेत बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेंगे। दूसरा चरण शुरू होने से पहले कुल 14,22,600 टीके पहुंच चुके होंगे। चौथी खेप में गुरुवार को 1,31,260 कोविशील्ड के टीके आएंगे।

पहले फेज में 3 फरवरी रात तक 3.63 लाख टीकों में से 3.54 लाख कोविशील्ड के टीके लगे। वहीं 9074 टीके को-वैक्सीन के लगे। दूसरे में को-वैक्सीन 1,77,340 आई। पहले बची 11,000 मिलाकर 1,88,300 को-वैक्सीन दूसरे चरण में लगेंगे। यह पहले चरण से 21 गुना ज्यादा है।

हालांकि विभाग के अफसर इसकी वजह केंद्र स्तर से आपूर्ति सिस्टम को बता रहे हैं। दूसरे चरण के पहले दिन गुरुवार को रेवेन्यू अफसरों-कार्मिकों के टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद पुलिस, निगम-पालिकाओं, पंचायतों, बीएसएफ जवानों को लगाए जाएंगे।
तीसरी खेप में आए केवल 1.77 लाख को-वैक्सीन
प्रदेश में को-वैक्सीन की अब तक की सबसे बड़ी खेप बुधवार को पहुंची। एक साथ 1, 77, 340 को-वैक्सीन के टीके जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। पहली खेप में 20 हजार को-वैक्सीन आए थे, उनमें से भी 11,000 टीके बचे हुए हैं। अब दूसरे चरण में कुल 1,88,340 टीके को-वैक्सीन के लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को चौथी खेप में कोविशील्ड के 1,31,260 टीके और आएंगे।

चार जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं, 100 से अधिक सिर्फ 3 जिलों में
प्रदेश में कोरोना अंतिम सांसें गिन रहा है। बुधवार को प्रदेश में 92 नए केस मिले। 10 माह बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 20 से अधिक रोगी एक भी जिले में नहीं मिले। कोटा में सर्वाधिक 19 और जयपुर में 17 रोगी मिले। अब तक के संक्रमित 317766 हो गए हैं। 313304 रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी प्रतिशत 98.59 हो गया है। चार जिलों में अब होम क्वारिन्टाइन सहित कोई रोगी नहीं बचा है।

टोंक,सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, चूरू में एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। 100 से अधिक एक्टिव केस वाले जिले जयपुर में 404, जोधपुर में 129 और कोटा में 235 बचे हैं। बाकी सभी जिलों में होम क्वारिन्टाइन एक्टिव रोगी 100 से कम रह गए हैं।

आज आएगी चौथी खेप, कुल 14.22 लाख टीके हो जाएंगे
पहली खेप : कोविशील्ड 5,43,500, 20 हजार टीके कोवैक्सीन
दूसरी खेप: 5,50,500 कोविशील्ड
तीसरी खेप 1,77,340 को-वैक्सीन
चौथी खेप : 1,31,260 कोविशील्ड

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser