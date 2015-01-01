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हाउसिंग बोर्ड में धनवर्षा:धनतेरस के पहले बिक गईं बोर्ड की 226 संपत्तियां, 85.33 करोड़ का राजस्व कमा लिया

जयपुरएक घंटा पहले
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अपनी दुकान-अपना व्यवसाय योजना में 86 व्यावसायिक भूखंडों और 12 निर्मित दुकानें बिकने से बोर्ड को 16.79 करोड रुपए का राजस्व मिला है
  • बुधवार नीलामी उत्सव ई-बिड में 342 लोगों ने लगाई बोली, मोटी कमाई से हाउसिंग बोर्ड जगमग
  • बोर्ड ने जयपुर, दौसा और बारां में स्थित 64 आवासीय और व्यावसायिक प्रीमियम सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन किया गया

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बुधवार नीलामी उत्सव ई-बिड सबमिशन योजना, अपनी दुकान-अपना व्यवसाय योजना एवं प्रीमियम सम्पत्तियों के बेचान से धनतेरस पर जमकर धन वर्षा हुई। इस धनतेरस पर बोर्ड को 226 सम्पत्तियों के विक्रय से 85.33 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि इस धनतेरस को बुधवार नीलामी उत्सव ई-बिड सबमिशन में 64 सम्पत्तियां बिकीं, जिससे बोर्ड को 6.62 करोड़ रुपए का राजस्व मिला।

इसी तरह अपनी दुकान-अपना व्यवसाय योजना में 86 व्यावसायिक भूखंडों और 12 निर्मित दुकानें बिकने से बोर्ड को 16.79 करोड रुपए का राजस्व मिला है। बोर्ड ने जयपुर, दौसा और बारां में स्थित 64 आवासीय और व्यावसायिक प्रीमियम सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन किया गया, इन सम्पत्तियों के विक्रय से 61.91 करोड़ रुपए का राजस्व मिला।

जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 71 सम्पत्तियां 9.87 करोड रुपए में, जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 25 सम्पत्तियां 1.89 करोड़ रुपए में, कोटा वृत्त में 22 सम्पत्तियां 2.89 करोड रुपए में, बीकानेर वृत्त में 1 दुकान 10 लाख में, उदयपुर वृत्त में 24 सम्पत्तियां 4.78 करोड़ में और अलवर वृत्त में 19 सम्पत्तियां 3.89 करोड़ रुपए में बिकी हैं। इन सम्पत्तियों को खरीदने के लिए 342 लोगों ने बोली लगाई।
प्रताप नगर, मानसरोवर में 44.27 करोड़ में बिके 6 व्यावसायिक भूखंड

प्रताप नगर और मानसरोवर योजना में 6 बड़े व्यावसायिक भूखंडों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा गया, इससे बोर्ड को 44.27 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। प्रतापनगर में 3 बड़े व्यावसायिक भूखण्डों के ई-ऑक्शन से 16.70 करोड़ रुपए में एवं मानसरोवर में 3 बडे व्यावसायिक भूखंडों के ई-ऑक्शन 27.58 करोड़ रुपए में बिके।

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